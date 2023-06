Crash d’un hélicoptère militaire : Le chef de l’Etat se réunit avec le ministre de la Défense

Le crash d’un hélicoptère militaire survenu, mercredi soir, qui a coûté la vie à quatre soldats de l’armée nationale a été au centre d’une réunion, jeudi, au Palais de Carthage, entre le président de la République, Kais Saïed et le ministre de la Défense nationale, Imed Memmich.

La réunion a été l’occasion de mettre l’accent sur la nécessité impérieuse de veiller autant que possible à rénover et à moderniser les équipements dont dispose l’armée nationale, selon un communiqué de la présidence publié, jeudi.

Tout en rappelant que le crash d’un hélicoptère militaire est un incident habituel pouvant survenir dans n’importe quel pays au monde, le communiqué précise que ce genre d’incidents ne cesse de se produire malheureusement en Tunisie en raison de l’usure et de la vétusté des appareils et des d’équipements de l’armée nationale.

Face à ce drame, le président Saïed a recommandé au ministre de la Défense nationale de transmettre ses sincères et vives condoléances aux familles des soldats martyrs, implorant Dieu le Miséricordieux d’accorder aux victimes son infinie miséricorde et de les hisser au rang des martyrs.

Le président de la République a par ailleurs salué le rôle joué par les forces armées dans la préservation de la souveraineté de la Tunisie, se félicitant des efforts consentis par les compétences et les experts au sein de l’armée nationale en vue de moderniser et de rénover les dispositifs et les équipements de l’armée.

Plutôt dans la journée, le département de la défense a apporté plus de précisions sur l’incident, estimant que l’hélicoptère avec lequel le contact a été perdu mercredi soir, à Cap Serrat (Bizerte), s’est abîmé en mer.

Les unités de plongée de la Marine nationale ont repêché deux corps et retrouvé des débris de l’hélicoptère, a précisé le ministère, ajoutant que les opérations de recherches sont en cours.

Le département de la Défense a annoncé, jeudi matin, la perte de contact avec un hélicoptère (avec à son bord quatre membres d’équipage) qui effectuait une mission nocturne, mercredi soir, à Cap Serrat, au large de Bizerte.

