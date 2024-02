Au vu du rapport du Conseil d’administration sur la création de Banque Zitouna Algérie, et après avoir pris connaissance des réformes réglementaires apportées par le législateur algérien dans le domaine bancaire, notamment l’annulation de la règle 51/49, l’Assemblée Générale de la Banque Zitouna tenue le 2 février 2024, a approuvé la création d’une Banque islamique en Algérie et demande au Conseil d’administration de veiller au respect des délais de réalisation conformément au planning proposé.

L’ancienne banque islamique de Sakher El Materie fondée en 2009, confisquée par l’Etat tunisien et revendue au groupe qatari Majda, n’a pas donné plus de détails sur cette création, la 1ère du genre dans le paysage financier tunisien, et si la BCT a donné son accord pour les transferts des capitaux nécessaires.