Elle ne donne pas que des crédits, mais fait aussi dons d’ordinateurs aux écoles

On accuse généralement les banque de ne donner que des crédit, et de distribuer ses bénéfices aux actionnaires, dont l’Etat, sous forme d’impôts et de taxes diverses, et de pratiquer l’exclusion financière. Et s’il en existe de pareille, ce ne semble pas être le cas de la STB, la plus importante banque du secteur public. La dernière action, chez cette banque qui affirme être engagée à soutenir les efforts nationaux pour l’amélioration des conditions des écoles publiques, un don d’ordinateurs au profit des élèves de l’école primaire « El Twila Nefza « .

