Crise des céréales: Le bon grain et l’ivraie

Le conflit russo-ukrainien a entraîné une perturbation des chaînes d’approvisionnement, ainsi qu’une hausse des prix de l’énergie et des céréales, affectant de nombreux secteurs, dont le plus important est le secteur agricole.

En Tunisie, les prix à l’importation des céréales ont connu une hausse de (+90,2%) pour le blé dur, de (+58,1%) pour l’orge, (+55,1%) pour le blé tendre et de (+44,3%) pour le maïs. Il en est de même pour le prix du sucre (+47,3%) et des huiles végétales (+59,6%).

C’est d’autant moins supportable que le secteur céréalier est considéré comme un secteur stratégique, représentant 13% de la valeur ajoutée agricole, 42% de la superficie des terres arables et 27% du total des terres agricoles exploitées.

Malgré son importance, cette activité souffre de problèmes majeurs, dont le plus important est le manque d’engrais à temps, qui a affecté négativement le niveau de production. Au cours de la période entre 2008 et 2018, la dépendance de l’État tunisien vis-à-vis de l’approvisionnement en céréales a atteint près de 58 %.

Parmi les autres problèmes, qui doivent être surmontés, figure la double utilisation de semences premium, qui ne dépasse actuellement pas 18%, sachant que l’utilisation de ce type de semences, en plus du paquet technique nécessaire et intégré, peut augmenter le rendement, dans la limite de 15 quintaux par an et par hectare, dans les gouvernorats et régions aux conditions climatiques appropriées.

Afin de trouver des solutions aux problèmes auxquels est confronté le secteur, notamment dans la période à venir, et dans le cadre de l’agenda national des affaires, l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises et l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche ont mené un questionnaire sur l’impact de le conflit russo-ukrainien sur le secteur agricole, qui a abordé l’impact du conflit sur le grand secteur agricole, Les recommandations les plus importantes nécessaires pour surmonter tous les problèmes dans la période à venir.

Les orientations stratégiques des agriculteurs interrogés à travers ce questionnaire ont confirmé leur volonté d’augmenter leur capacité de production, au cas où les besoins de production seraient disponibles, les prix maîtrisés et les sources de financement trouvées.

Les pistes pour y remédier

Les recommandations les plus marquantes des agriculteurs et des structures de la profession, réparties en 3 grands axes, étaient l’investissement à travers la réhabilitation des institutions productrices de semences, l’encouragement de l’investissement privé et la mise à disposition des agriculteurs des fonds nécessaires.

Les exigences de production constituent le deuxième axe, en prenant des mesures urgentes pour réintroduire localement les engrais, en créant un stock stratégique d’ammonites, de DAP, de semences de céréales et de semences fourragères, en renforçant le contrôle des prix et de la qualité des médicaments et en contrôlant tous les prix des intrants de production.

L’amélioration du rendement était le troisième axe des recommandations des agriculteurs, en motivant les agriculteurs à utiliser d’excellentes semences, en élaborant une carte des variétés en fonction des caractéristiques climatiques des zones de production, et un programme spécial pour développer la qualité de l’autoproduction de semences.

En plus d’inciter les agriculteurs à adopter la rotation agricole, en intégrant la culture des légumineuses et des cultures industrielles dans les systèmes de production du grand secteur agricole, de porter le pourcentage de la rotation agricole à une limite de 20 %, avec la restructuration du système des légumineuses sur la base de la conclusion de contrats de production entre agriculteurs, entreprises et établissements des industries agro-alimentaires, ainsi que le renforcement de la vulgarisation agricole.