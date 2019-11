Cult/Décès de l’artiste Ridha Diki, créateur du célèbre tube “Diki Diki”

L’artiste Ridha Diki, de son vrai nom Ridha Belhaj Khalifa, s’est éteint, vendredi, à Tunis, des suites d’un long combat avec la maladie.

Dans un faire-part rendu public, samedi, le ministère des Affaires Culturelles a regretté la perte d’un artiste dont les chansons ont fait le bonheur de générations de tunisiens, enfants et adultes. Le défunt, décédé après une période d’hospitalisation, est un natif de la ville de Ksar Hellal du gouvernorat de Monastir.

Il était l’auteur et compositeur de ses propres chansons. Son répertoire musical est assez distingué avec des chansons à succès comme “Ena Andi Rendez-vous” (J’ai Rendez-vous), “Thata Yawmen fi fasl achitaa” (Il était une fois à l’hiver). Son tube le plus connu était une chanson pour enfants “Diki Diki” (Mon cop mon coq) datant de 1978 d’où vient son surnom qui l’a accompagné jusqu’à sa mort.

Ridha Diki était également le producteur d’une émission largement écoutée, qui était diffusée sur la radio nationale tunisienne. Au grand bonheur de ses fans, il avait donné en 2016 un spectacle de rue sur l’Avenue Habib Bourguiba, organisé dans le cadre de la 3ème édition des Journées musicales de Carthage (JMC).

L’artiste était un personnage assez discret et préférait rester à l’écart des médias. Beaucoup de ses fans ne l’ont presque jamais vu, mais ses chansons demeurent une source de bonheur pour les plus nostalgiques. Il était un grand mélomane qui a su présenter la musique à sa propre façon, fraîche et spontanée.

Comme un beau souvenir, son oeuvre restera à jamais gravée dans les mémoires.