Cyclisme – Tour international des aéroports – 3e étape: victoire de l’Algérien Oussama Cheblaoui

Le coureur algérien Oussama Cheblaoui a remporté la troisième étape du Tour international cycliste des aéroports, disputée jeudi entre Gafsa et Tozeur, en parcourant les 100 kilomètres en 2h31:37.

Les Algériens Ayoub Sahiri et Ismail Lallouchi (même temps) ont complété le podium, tandis que la quatrième place est revenue au Libyen Mokhtar El Kamaa (2h34:05) et la 5e au Tuinisien Ali Nouisri (même temps).

Les deux première étapes ont été également dominées par l’Algérien Hamza Yacine qui s’est classé ce jeudi 11e.

La quatrième étape sera disputée vendredi entre Tozeur et Douz sur 130 km, et la cinquième et dernière entre Matmata et Djerba sur 169 km.

Organisée par l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports (OACA), cette 17e édition enregistre la participation de 70 coureurs cyclistes rerpésentant neuf pays, à savoir la Tunisie, la France, l’Algérie, la Libye, le Maroc, Malte, l’Egypte, le Canada et l’Arabie saoudite.