Davantage d’exportations, moins de déficit, le commerce extérieur reprend des couleurs en mars

Un petit bémol, au cours du mois de mars, aux maussades paramètres du commerce extérieur de la Tunisie. Il s’est exprimé à deux égards majeurs, les exportations qui progressent et le déficit commercial qui se résorbe. Les chiffres rendus publics, ce lundi, par l’Institut national de la statistique (INS), parlent d’eux-mêmes. Pour la première fois depuis février 2020, en effet, les exportations ont augmenté de (+17,6%) sur un mois, celui de mars, pour se chiffrer à 3996,1 MD dépassant pour la première fois leur niveau d’il y a 13 mois, celui février 2020, dernier mois de référence avant l’instauration des restrictions sanitaires.

- Publicité-

De leur côté, les importations ont augmenté de (+4,9%) pour se situer à 5054,8 MD s’approchant de leur niveau observé avant le début l’épidémie du COVID-19.

Cette évolution a fait bon ménage avec le déficit commercial mensuel en mars 2021 qui s’est réduit de 363,1 MD pour s’établir à 1058,7 MD contre 1421,8 MD en février 2021. Ce faisant, le taux de couverture en mars 2021 a gagné 8,6 points par rapport à février 2021 pour s’établir à (+79,1%).

Forte contribution positive des IME à l’export

La hausse enregistrée au niveau des exportations (+17,6%) est expliquée essentiellement par l’augmentation remarquable observée dans le secteur des industries mécaniques et électriques (+15,1%), ainsi que le secteur de l’énergie (+358,3%) et le secteur des mines, phosphates et dérivés (+69,1%).

Dans le même temps, l’INS fait état d’une hausse des importations de (+4,9%), provenant essentiellement de l’augmentation des approvisionnements en matières premières et demi produits (+12,3%), des biens d’équipement (+8,1%) et des biens de consommations (+14,5).

Rebond des échanges avec les principaux partenaires de l’UE

La répartition géographique par pays dénote une augmentation sensible des ventes vers certains partenaires, essentiellement l’Italie (+40,1%), la France (+30,9%), l’Allemagne (+18,2%) et la Libye (+148,1%).

De même, une hausse importante est observée au niveau des importations. Cette augmentation s’explique essentiellement par l’accroissement des achats chez les principaux partenaires, tels que l’Allemagne (+22,2%), la Chine (+17,3%) et l’Italie (+ 9,6%).

Le premier trimestre 2021 fait moins bien !

Au premier trimestre de l’année 2021, les exportations ont augmenté de (+2,4%) par rapport au quatrième trimestre de l’année 2020. Elles ont atteint le niveau de 10818,4 MD, contre 10564,8 MD au trimestre précédent.

De même, les importations ont enregistré une hausse de (+9,0%) par rapport au quatrième trimestre de l’année 2020. En valeur, les importations ont atteint 14469,8 MD contre 13280,3 MD au trimestre précédent.

Sur l’ensemble du premier trimestre, le déficit commercial s’est aggravé pour s’établir à un niveau de 3651,4 MD, décrochant par rapport à sa moyenne trimestrielle de 2863,9 MD autour de laquelle il s’était établi durant les trois trimestres précédents.

Le taux de couverture a perdu 4,8 points pour s’établir à (74,8%) contre (79,6%) durant le quatrième trimestre de l’année 2020.

Source : INS