De grands projets de développement tuniso- algériens !

Dans des déclarations à Radio Mosaïque FM, lundi 12 février, le gouverneur de Kasserine, Ridha Rokbani, a révélé que la partie tunisienne a proposé lors de la première réunion de la commission mixte tuniso- algérienne pour le développement des régions frontières, les 29 et 30 janvier dernier 2024, la création d’une zone de libre échange des produits agricoles, industriels et artisanaux, à proximité du passage frontière de Bouchebka, de manière à redynamiser l’activité économique dans ces régions.

De leur côté, les algériens ont préconisé la création d’une ligne de transport terrestre entre Kasserine en Tunisie et Tébessa en Algérie. Les autorités tunisiennes ont entamé les procédures pour l’exécution du projet. Il a été, en outre, convenu de renforcer la coopération en matière de lutte contre les incendies de forêts, et contre les catastrophes en général.

Rokbani a fait état en outre d’une proposition algérienne visant à réactiver la ligne de chemins de fer reliant Hydra , gouvernorat de Kasserine, en Tunisie, et le gouvernorat de Tébessa en Algérie avec un prolongement jusqu’à la ville de Constantine et la capitale Alger, parallèlement à l’aménagement de circuits touristiques communs et le lancement de programmes communs de formation professionnelle en tourisme et autres domaines.

Des représentants de 7 gouvernorats tunisiens avaient pris part aux travaux de la commission, savoir Kasserine, Jendouba, Kef , Gafsa, Kébili , Tozeur et Tataouine