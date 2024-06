De la casse, et des cadavres dans les placards

On aura beau la photographier sous toutes les coutures et sous tous les angles, la Bourse de Tunis n’attire plus grand monde, et les offres de retrait le disputent aux offres d’ouverture du capital. En 2023, les titres SOPAT des Belkhiria ont été radiés. Idem pour Adwya des Kilani. La BVMT a même fait offre publique de retrait des cotées du groupe Loukil (UADH, Gif Filter et AMS), ainsi que d’Electrostar, une parmi les 12 entreprises en défaut de publication de bilan. Des entreprises qui essaient de cacher leurs cadavres dans leurs propres placards. Exprès ou pas, seule Tunisair, déficitaire depuis des lustres et toujours récalcitrante à publier ses bilans, a été laissée en liberté de faire ce qu’elle veut.

– Gagner de l’argent n’est plus bien vu

Les cotées rapportent certes de l’argent, parfois beaucoup d’argent. Pour la deuxième année consécutive, une politique de distribution des dividendes des sociétés cotées était en nette amélioration. A ce titre, 47 sociétés cotées ont distribué des dividendes en 2024 au titre de l’exercice 2023, contre 48 au titre de l’exercice 2022. Le montant total distribué s’est élevé à 1,377 Milliard DT (Dinars tunisiens) en 2023 contre 1,249 Md DT en 2022.

Mais l’air est désormais au « vivons heureux, vivons cachés » chez les hommes d’affaires et entrepreneurs, et gagner de l’argent n’est plus bien vu depuis quelques années en Tunisie. Et c’est ce qui expliquerait certains retraits de la Bourse de Tunis selon nos propres investigations auprès de certains d’entre eux, qui n’aiment plus qu’on parle de leur richesse ou de leurs rémunérations. La transparence financière, avec un Fisc en mal de ressources, qui traque tout ce qui fait des sous, même sur les réseaux sociaux.

Mais la Bourse, c’est aussi la conjoncture, locale et internationale. Et ces dernières apportent chaque jours leur lot de mauvaises surprises qui impactent les résultats. Rien que sur la cote, 17 baisses de résultats étaient enregistrées en 2023 sur un total de 77 entreprises dont il faut retirer les 12 défaillantes, sans compter les 7 déficitaires. « Faut vous dire Monsieur, que chez ces gens-là, on n’pense pas, Monsieur, on n’pense pas. On prie. … Faut vous dire Monsieur, que chez ces gens-là, on n’cause pas, Monsieur, on n’cause pas. On compte », disait Jacques Brel.

– Mal vues et non-communicatives, elles gagnent toujours plus malgré la crise !

Dans le secteur financier, les 12 banques cotées ont réalisé un résultat global de 1, 543 Milliard DT, en progression de 8,5% par rapport à l’année 2022. Les 7 sociétés de leasing cotées ont connu une forte progression de leur résultat annuel global, soit 25,6%, pour atteindre 105,2 MDT contre 83,8 MDT l’année précédente.

Les 6 compagnies d’assurances cotées ont connu une légère amélioration de 3,4% de leur résultat annuel global, pour se situer à 138 MDT contre 133 MDT durant l’année 2022. Pour l’ensemble des sociétés du secteur financier (28 sociétés) leur résultat annuel global a progressé de 9% par rapport à l’année 2022, avec un montant global de 1,815 Milliard DT contre 1,664 Milliard DT en 2022.

Sur un autre volet, il convient de noter l’importance du secteur financier dans l’activité du marché financier tunisien (plus de la moitié de la capitalisation boursière) ; à ce titre, le résultat global du secteur financier représente 69 % du résultat global de l’ensemble des sociétés de la cote.

– Les « circuits d’affamement» ont perdu 47,5 MDT

Concernant le secteur des Biens de Consommation, le résultat global de l’année 2023 a fortement progressé de 25,5%. A cet effet, le résultat annuel global des trois grands groupes de l’agroalimentaire (Poulina Group Holding, Délice Holding et SFBT) a progressé de 26,9% pour atteindre 509 MDT contre 401 MDT en 2022.

Le résultat global du secteur des Services aux Consommateurs au titre de l’exercice 2023 a stagné par rapport à l’année écoulée. Concernant les deux enseignes des circuits de la grande distribution (مسالك التجويع ou circuits d’affamement, comme aime à les appeler le président de la République tunisienne) cotées en bourse (Monoprix et Magasin General), le résultat annuel global a dégagé un déficit de 41 MDT dans le même sillage de l’année précédente avec une perte de 47,5 MDT. Pour les concessionnaires automobiles cotés (hors UADH qui n’a pas encore publié ses états au titre de 2023), le résultat global a légèrement régressé de 7,3% pour se situer à 100 MDT contre 108 MDT durant l’exercice 2022.