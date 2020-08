De nouveaux cas de contamination découverts

De nouvelles personnes atteintes du covid19 ont été détectées, mercredi et jeudi, dans plusieurs régions du pays.

Au gouvernorat de Sousse, 6 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés dans la ville de M’sken portant à 97 le nombre de cas positifs dans la région, a indiqué à l’agence TAP le maire de M’sken, Mohamed Alya.

A l’échelle du gouvernorat, le nombre des contaminés est passé à 136 cas.

Au gouvernorat de Kébili, le nombre de contaminations est porté à 130 après la découverte de 5 nouveaux cas positifs.

Parmi ces contaminations, 122 locales et 8 importées.

Au gouvernorat du Kef, 6 cas ont été détectés portant à 144 le nombre de personnes infectées par ce virus, a souligné à l’agence TAP le directeur régional de la santé Tarek Rajhi.

Par ailleurs, la municipalité du Kef a annoncé la fermeture de son bureau à Barnoussa après la contamination de l’un de ses agents.

Au gouvernorat de Ben Arous, 8 nouveaux cas ont été testés positifs suite aux analyses effectuées à nombre d’ouvrières de l’usine industrielle où une cinquantaine de contaminations avait été enregistrées lundi dernier auprès de ses employés.

Le prélèvement des échantillons se poursuit pour le reste des ouvriers de l’usine en vue de recenser le nombre définitif du personnel contaminé, a affirmé à l’agence TAP le directeur de la santé préventive à Ben Arous Fethi Letaief.

Depuis juillet dernier, la région de Ben Arous a connu 90 contaminations locales dont 4 cas de guérison et 2 décès.

Au gouvernorat de Kairouan, 10 nouvelles contaminations locales ont été enregistrées. Il s’agit de patients qui ont été contaminés par une personne de retour récemment d’Italie.

Avec ces nouveaux cas positifs, le nombre des contaminés dans la région a atteint 130 depuis fin juillet.

Au gouvernorat de Zaghouan, une femme (76 ans), originaire de la ville Nadhour, a été testée positive au coronavirus, a précisé à l’agence TAP le directeur régional de la santé Souhail Bali.

Au gouvernorat de Sidi Bouzid, deux nouveaux cas de contamination par la covid-19 ont été enregistrés dans la délégation de Cebbala Ouled Asker, selon le directeur régional de la santé Mohamed Zaher Ahmadi. Il s’agit d’un jeune (26 ans) asymptomatique et un homme (53 ans) qui présente les symptômes de l’infection.

Au gouvernorat de Nabeul, deux contaminations ont été recensées et concernent des personnes qui travaillent dans l’usine industrielle de Ben Arous où des cas covid19 ont été découverts cette semaine, a fait savoir la directrice régionale de la santé Raja Mchirgui Mahfoudh.

Les deux personnes infectées sont originaires de Soliman et Grombalia, a précisé la même source à l’agence TAP, ajoutant que des analyses seront effectuées aux individus qui étaient en contact avec ces patients.