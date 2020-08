De nouvelles mesures de soutien en faveur du secteur de l’huile d’olive conditionnée

Le Conseil tunisien de l’huile d’olive conditionnée a adopté, mercredi, une série de mesures visant à promouvoir davantage l’exportation de ce produit et de développer la compétitivité des exportateurs à l’échelle internationale.

Ainsi, le conseil a approuvé l’octroi d’une prime pour encourager l’exportation de l’huile d’olive conditionnée et appuyer les programmes de promotion des entreprises exportatrices, et ce sur une période de 3 ans, indique un communiqué publié par le ministère de l’Industrie et des PME.

Présidé par le ministre de l’Industrie et des PME, Salah Ben Youssef, le conseil a également décidé l’adoption d’une proposition visant à permettre au Fonds de promotion de l’huile d’olive d’apporter un soutien au programme » Jeune exportateur « .

Les membres du conseil ont convenu, en outre, d’actualiser le programme de promotion de l’huile d’olive conditionnée au titre de 2020 et de 2021.

Les exportations de l’huile d’olive ont atteint, jusqu’à la fin juin 2020, 270344 tonnes pour une recette de 1614 millions de dinars, selon l’Office Nationale de l’Huile (ONH).

D’après l’ONH, les quantités exportées se répartissent entre 253353 tonnes d’huile en vrac et 16999 tonnes d’huile conditionnée.