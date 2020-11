De nouvelles perspectives pour la coopération Tunisie-UE

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi a participé, vendredi, par visioconférence, à une réunion sur les perspectives de la coopération entre la Tunisie et l’Union européenne dans le cadre du projet européen de relance économique et d’investissement dans les pays de la rive sud de la Méditerranée.

Ont pris part également à cette rencontre, le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Investissement, Ali Koôli, et le Commissaire européen à l’Elargissement et à la Politique de voisinage Oliver Varhelyi.

Cité dans un communiqué du département des affaires étrangères, le commissaire européen a souligné que ce projet reflète la volonté de l’UE de renforcer la coopération avec les pays de la rive sud de la Méditerranée, dont la Tunisie. « Des efforts communs seront engagés pour faire face à la crise économique provoquée par la pandémie de Coronavirus », a-t-il affirmé.

A cette occasion, Jerandi a réaffirmé l’engagement résolu du gouvernement à poursuivre ses efforts sur la voie de la mise en place des réformes structurelles. L’objectif, a-t-il dit, étant de créer un modèle économique durable et global qui permet d’apporter une bonne réponse à de nombreux défis sociaux, économiques et sécuritaires.

« La pandémie Covid-19 et la crise qu’elle a engendrée ont mis la lumière sur les enjeux communs entre les pays des deux rives de la Méditerranée, d’où la coopération est la seule voie pour surmonter ces difficultés », a-t-il soutenu.

Il a insisté sur la nécessité de privilégier les dimensions humaine et humanitaire lors de la mise en place des projets de coopération Tunisie-UE, appelant à l’élaboration d’une approche commune dans le domaine de la migration.

D’après la même source, les deux parties ont convenu de poursuivre les concertations au sujet des projets de coopération dans des secteurs prometteurs, dont notamment la recherche scientifique, l’infrastructure digitale et les énergies renouvelables.