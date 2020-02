Deal du siècle: Les avocats appellent à une marche nationale

L’Ordre national des avocats de Tunisie (ONAT) a appelé, lundi, les avocats à participer à la marche nationale contre “le plan de paix” américain au Moyen-Orient, dit “Deal du siècle”, qui aura lieu mercredi 5 février.

Dans un communiqué rendu public lundi, l’ONAT a invité les avocats à un rassemblement devant le palais de justice à 11h30 vêtus de leur robe noire pour participer à la marche en signe de soutien aux territoires arabes occupés et de refus au “Deal du siècle”.

La marche débutera des environs du palais de justice pour s’acheminer vers l’Avenue Habib Bourguiba en passant par la place Mohamed Ali, indique le communiqué.

Le bureau exécutif de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) avait appelé, samedi dernier, les travailleurs et les structures syndicales à participer massivement à un rassemblement populaire mercredi prochain avec la participation des composantes de la société civile et des acteurs politiques afin d’exprimer le rejet catégorique de cet accord et la défense de la cause palestinienne.

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a, fermement, condamné l’annonce du “Deal du siècle”, le qualifiant de “discriminatoire”.