Décès de l’ancien Premier ministre Rachid Sfar

-L’ancien Premier ministre Rachid Sfar est décédé jeudi soir à l’âge de 90 ans.

Né le 11 septembre 1933 à Mahdia, Rachid Sfar est le fils de Taher Sfar, figure politique, avocat et cofondateur du nouveau parti destourien avec feu Habib Bourguiba et Mahmoud Matri.

Rachid Sfar a occupé le poste de Premier ministre du 8 juillet 1986 au 2 octobre 1987. Il a occupé plusieurs postes administratifs de responsabilité au sein du ministère des Finances.

Il a été nommé par feu Habib Bourguiba, ministre de l’industrie (1977 – 1979) puis ministre de la défense (1979 – 1980) puis ministre de la santé (1983 – 1980) puis ministre de l’économie (1986) avant d’occuper le poste de Premier ministre.

Rachid Sfar a poursuivi ses études supérieures en lettres, droit et sciences économiques à Tunis, à l’Institut des Hautes Etudes, d’octobre 1953 à juin 1957, puis à Paris, à l’Ecole nationale d’administration.

Le défunt Rachid Sfar sera inhumé aujourd’hui, vendredi 21 juillet 2023, à Mahdia, sa ville natale.

