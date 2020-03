Découverte de deux usines anarchiques pour la fabrication du gel désinfectant

Le porte-parole de la Douane tunisienne, Haithem Znad a annoncé, ce mardi 31 mars 2020 au journal « Le Maghreb » que les agents douaniers ont découvert au cours de ce mois, deux usines anarchiques dans le gouvernorat de Sousse et Sfax, pour la fabrication du gel désinfectant non conformes aux normes internationales et qui représentent un grand danger pour la santé, des citoyens