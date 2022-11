Déficitaire de 4,8 MDT, « Tour Khalef » trouve arrangement avec le FISC

Considérée comme entreprise faisant appel public à l’épargne, la société touristique Tour-Khalef de Sousse a publié ses états financiers pour l’exercice 2021. Ce dernier a enregistré un résultat net (RN) déficitaire d’un peu plus de 4,877 MDT, mais qui « s’améliore » par rapport au déficit de plus de 6,933 MDT de l’exercice 2020.

En 2021 pourtant, le chiffre d’affaire de l’entreprise avait doublé, passant de 5,6 à 10,2 MDT, et les charges avaient baissé de presque 2 MDT, et le résultat d’exploitation passait de -8,565 MDT à seulement -1,776 MDT. Mais les plus de 4 MDT de charges financières ont fait plus de dégâts et expliquent donc le RN négatif.

Par ailleurs, l’entreprise avait fait l’objet d’un contrôle fiscal pour les exercices de 2014 à 2017, et avait abouti à la reconnaissance d’une reconnaissance de dette de 223, 958 mille DT en mars dernier. L’arrangement, rapporté par les commissaires aux comptes de l’entreprise, est détaillé dans un échéancier pour un montant de 56,277 mille DT de pénalités, la réduction du crédit TVA à 502,855 mille DT, et la réduction du crédit d’impôt IS, de 479,152 mille à 374,088 mille DT