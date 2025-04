Démantèlement d’un réseau de vente d’appareils de triche lors des examens nationaux

Une patrouille mixte de la Garde nationale de Tunis et de la Direction des renseignements et des enquêtes a démantelé un réseau spécialisé dans la vente d’appareils de communication électronique utilisés dans des opérations de triche lors des examens nationaux.



L’opération, menée dans les localités de Khaznadar et Bab Bhar à Tunis s’est soldée par l’arrestation de deux membres du réseau, dont l’un de nationalité étrangère.



76 appareils de communication électronique, 16 oreillettes, 1020 petites piles, ainsi qu’une somme d’argent en devises tunisienne et étrangère ont été saisis lors de cette opération, selon un communiqué de la Direction générale de la Garde nationale.



Les deux individus arrêtés ont été placés en garde à vue pour « possession d’objets d’origine inconnue », en attendant la fin de l’enquête et la prise des mesures juridiques nécessaires.

La direction générale de la Garde nationale a souligné son engagement à poursuivre la lutte contre toute forme de fraude afin de garantir le bon déroulement des examens nationaux. Elle a, à cet effet, appelé les citoyens à signaler immédiatement tout comportement suspect pouvant menacer la crédibilité des examens nationaux et ce, en contactant le numéro 71860135



- Publicité-