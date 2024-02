Démantèlement d’un réseau manipulant les communications téléphoniques internationales

Les unités centrales de la Direction des renseignements et des recherches de la Garde Nationale à El Aouina ont réussi à démanteler une entente opérant de concert avec des réseaux criminels internationaux spécialisés dans la manipulation des communications téléphoniques, à travers la reconversion des communications internationales en communications locales, grâce à l’utilisation de moyens et d’appareils techniques appropriés. Il s’agit d’intercepter des informations par voie de communication, destinées au public via un système virtuel, ce qui porte un grave préjudice aux fournisseurs locaux.

Selon un communiqué de la Garde Nationale relayé par Radio Diwan FM, ses services ont clôturé l’enquête et placé en garde à vue un groupe de suspects, outre la saisie d’un Sim Box, des équipements électroniques ainsi que 4 voitures, 6790 puces d’appel, 850 puces de chargement de téléphones mobiles, ainsi que la somme de 14 mille 500 en dinar tunisien.