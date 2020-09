Démarrage de la Plénière sur le vote de confiance au gouvernement Mechichi

L’Assemblée des représentants du peuple a ouvert ce mardi matin sa séance plénière consacrée au vote de confiance au gouvernement proposé par Hichem Mechichi.

C’est son président Rached Ghannouchi qui a donné le coup d’envoi des travaux dont l’ordre du jour prévoit la présentation du programme du gouvernement. Un débat général s’ensuivra avec une intervention d’une durée d’au moins 3 minutes pour chaque député.

L’obtention du vote de confiance exige une majorité absolue des voix (109 sur un total de 217 députés).

En vertu de l’article 143 du règlement intérieur de l’ARP (traduction non officielle du DCAF), “Avant l’ouverture de la séance relative au vote de confiance au gouvernement, un dossier contenant un résumé du programme de travail du gouvernement ainsi qu’une brève présentation de ses membres est distribué aux membres de l’Assemblée. Le Président de l’Assemblée se charge de présenter brièvement le sujet de la séance. La parole est, par la suite, donnée au chef du gouvernement désigné qui présente un bref exposé du programme de travail de son gouvernement et de ses membres proposés.

La parole sera ensuite donnée aux membres de l’Assemblée dans la limite du temps alloué au débat général lors de cette séance. Le chef du gouvernement chargé reprend de nouveau la parole pour interagir avec les interventions des membres de l’Assemblée.

La séance est levée et se poursuit durant le même jour pour voter la confiance.

Le vote de confiance est un vote unique sur l’ensemble des membres du gouvernement et la mission assignée à chaque membre”.