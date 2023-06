Dénonciation d’une déclaration raciste d’universitaires «occultes»

L e recteur de l’Université de Sfax, Abdelawahed Makni, cité dimanche 11 juin par le correspondant régional de Radio Mosaïque FM, a nié catégoriquement que l’Université de Sfax ait un rapport quelconque avec la déclaration publiée, ce même jour 11 juin, sur les colonnes du journal La Presse, par un groupe d’universitaires et de journalistes « occultes » de Sfax sous forme d’une lettre ouverte au président de la république. Le recteur a affirmé que l’Université de Sfax, représenté par le Conseil de l’Université, les Conseils scientifiques des établissements qui en relèvent et les communiqués officiels qui en émanent, n’a aucun lien ni de près de loin avec cette déclaration qui, a-t-il dit « recèle une ignoble charge raciste ».

Il a ajouté que tout en exprimant son respect à la liberté d’opinion et d’expression, la présidence de l’Université de Sfax tient à souligner que ce que contient cette déclaration n’engage que ces auteurs qui ont choisi de se cacher derrière une signature collective au lieu de révéler leurs vrais noms, notant que l’expression « universitaires de Sfax » n’a aucun sens, car il fallait en principe signer en indiquant le nom, la qualité et l’établissement afin qu’il n’y ait pas de confusion chez les lecteurs entre « universitaire de la ville de Sfax » ou « universitaires exerçant à Sfax ».

Notons que la déclaration réclame que la Tunisie ne soit pas un bouc émissaire des tensions en Afrique subsaharienne.

De son côté, le journal La Presse s’est excusé de la publication de cette déclaration, écrivant en substance : « Suite à la publication d’une lettre ouverte signée par un soi-disant «groupe d’universitaires et de journalistes» et qui comporte des propos discriminatoires et racistes avérés, La Presse présente ses excuses pour cette faille éditoriale intolérable et promet à ses lecteurs une plus grande vigilance vis-à-vis de tout ce qui porte atteinte à la dignité humaine et au vivre-ensemble ».