Départ des soldats sud-soudanais de la force est-africaine

Le retrait de la force est-africaine (EAC-RF) déployée dans l’est de la RDC et dont Kinshasa a refusé le renouvellement, la jugeant inefficace, s’est poursuivi vendredi avec le départ de Goma de plus de 250 soldats sud-soudanais, selon l’EAC.

Près de 300 soldats kényans de cette force, dont le mandat s’achevait ce 8 décembre, avaient déjà quitté Goma, capitale provinciale du Nord-Kivu, dimanche dernier.

Une équipe de l’AFP a vu les militaire soudanais à l’aéroport de Goma, en treillis, armes à la main, embarquer à destination de Juba. Ils sont partis en trois rotations au fil de la journée, a précisé une source à l’EAC-RF sur place.

Outre des soldats kényans et sud-soudanais, l’EAC-RF comprend des militaires ougandais et burundais, qui devraient eux aussi partir dans les prochaines semaines.

« Le retrait va s’effectuer durant un mois, soit jusqu’au 7 janvier », a ajouté cette source, précisant que les équipements quitteraient la région par la route.

« La dernière composante à partir sera le quartier général de l’EAC-RF », a confirmé par ailleurs l’EAC dans un communiqué, précisant que les modalités de départ de la force régionale avaient été étudiées lors d’une réunion extraordinaire mercredi à Arusha (Tanzanie) des chefs d’état-major des pays de la Communauté.

Cette réunion « a confirmé la décision de la RDC » de ne pas renouveler le mandat de la force régionale et recommandé aux ministres de la Défense de l’EAC que celle-ci « cesse officiellement ses opérations dans l’est de la RDC, avec effet au 8 décembre ».

Des troupes ougandaises et burundaises sont présentes par ailleurs dans l’est de la République démocratique du Congo en vertu d’accords bilatéraux avec Kinshasa.

