Des agriculteurs de Testour barricadent la route Tunis-Le Kef

Plusieurs agriculteurs de Testour (Gouvernorat de Béja) ont bloqué, vendredi, la route reliant Tunis et le Kef au niveau du pont d’Oued Siliana.

Ils appellent au versement des indemnités relatives aux dégâts occasionnés au niveau de leurs cultures et bétails par la vague de froid qui a frappé le pays en 2018.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le président de la section du syndicat national des agriculteurs à Béja, Haithem Oueslati a fait savoir que face à l’ampleur des dégâts subis, les agriculteurs rencontrent des difficultés majeures pour financer la nouvelle saison agricole.

A ce sujet, le commissaire régional de l’agriculture à Béja, Abdelraouf Jaziri a fait savoir qu’une commission travaille actuellement sur l’évaluation des dégâts générés et la fixation du montant des indemnités ainsi que la liste des bénéficiaires.