Le lait bientôt plus cher en lien avec la crise des fourrages

La flambée des prix des produits agricoles et industriels va crescendo. Dans la foulée de la viande bovine, ovine, blanche et des œufs, il est attendu que le prix du lait va augmenter et inévitablement de ses dérivés.

Le président de la chambre syndicale des agriculteurs, Midani Dhaoui a déclaré, ce mardi sur Mosaïque fm que le montant de l’augmentation n’a pas encore été fixé et que ce sera chose faite au terme des discussions prévues avec le ministère du Commerce, il n’en a pas moins assuré que le syndicat proposera une augmentation qui couvrira au moins le coût de production.

Dhaoui a, par ailleurs, affirmé que les prix des fourrages ont grimpé à 300 dinars la tonne, ce qui aura des retombées sur la chaîne de production animale.