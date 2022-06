Des bâtiments de guerre US participent à l’exercice African Lion 2022 à Gabès et Agadir

L’exercice militaire conjoint « African Lion 2022 » débute en Tunisie. Il s’agit d’opérations organisées par le « United States Africa Command », qui se déroulent dans ce cas sous le commandement du chef d’état-major de l’armée tunisienne Mohamed Ghoul et du général de brigade de la Garde nationale américaine Patrick Thibodeau.

Le ministère tunisien de la Défense a expliqué qu’outre la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, le Ghana et 9 autres pays y participent, totalisant plus de 7 500 soldats, 85 avions et deux navires. Des militaires du Brésil, du Tchad, de France, d’Italie, des Pays-Bas et du Royaume-Uni se joindront aux troupes américaines et du pays hôte.

Les exercices, qui se termineront le 30 juin, visent également à améliorer les capacités d’évacuation sur le terrain, la préparation des forces armées en matière de planification opérationnelle, la lutte contre les engins explosifs artisanaux et la prévention des risques chimiques et biologiques.

L’U.S. Naval Forces Africa (NAVAF) participe à cet exercice à Agadir, au Maroc et à Gabes, en Tunisie, avec des partenaires et des alliés de 11 nations, du 21 au 30 juin 2022.

Les navires et aéronefs participants comprennent le dock de transport amphibie de la classe San Antonio, USS Arlington (LPD 24), le destroyer à missiles guidés de la classe Arleigh Burke, USS Porter (DDG 78), et un avion de patrouille et de reconnaissance maritime P-8A Poseidon affecté à l’escadron de patrouille (VP) 9.

« African Lion 2022 est l’occasion de souligner notre engagement commun à protéger les eaux entourant l’Afrique aux côtés de nos alliés et partenaires », a déclaré le contre-amiral Jeffrey Spivey, directeur du programme de partenariat maritime des forces navales américaines Europe-Afrique. « Les leçons apprises tout au long de l’exercice contribueront à améliorer nos capacités collectives à contrer les menaces transnationales et à promouvoir la sécurité maritime dans la région », a-t-il ajouté

African Lion 22 comprend un exercice de poste de commandement de force opérationnelle interarmées, un exercice de tir réel d’armes combinées, un exercice maritime, un exercice aérien associant des bombardiers, un exercice conjoint d’entrée par la force avec des parachutistes dans un exercice d’entraînement sur le terrain, un exercice de réponse chimique, biologique, radiologique et nucléaire, et un événement de programme d’assistance civique humanitaire, précise un communiqué du Commandement des forces navales américaines Europe-Afrique et de la Sixième flotte des États-Unis.

L’exercice renforce l’interopérabilité entre les nations partenaires et soutient la préparation stratégique de l’armée américaine pour répondre aux crises et aux contingences en Afrique et dans le monde.

Volet maritime de l’exercice

La partie maritime de l’exercice, dirigée par la NAVAF, comprend un exercice de tir naval, de multiples manœuvres en mer, des exercices d’interdiction maritime et des débarquements amphibies simulés.

« African Lion 2022 démontre les liens militaires solides entre les nations participantes, et c’est la quatrième fois que Porter a pu s’entraîner avec les Forces armées royales marocaines au cours des 18 derniers mois », a déclaré le commandant Christopher Petro, commandant de l’USS Porter (DDG 78). « Les exercices maritimes comme celui-ci offrent une occasion cruciale d’améliorer l’interopérabilité avec nos partenaires et de prouver que nous sommes plus forts ensemble. »

Arlington et des éléments de la 22e unité expéditionnaire des Marines (MEU), attachés au groupe amphibie Kearsarge (ARG) et sous le commandement et le contrôle de la Task Force 61/2, mèneront des opérations de la Compagnie de liaison des tirs aéronavals (ANGLICO) à Tunis avec des partenaires. Les forces ANGLICO fournissent aux commandants des forces opérationnelles air-sol de la Marine une capacité de liaison pour planifier, coordonner, employer et effectuer le contrôle terminal des feux à l’appui des forces interarmées, de coalition ou alliées.

« L’exercice African Lion promet d’être un exercice fantastique pour les Marines de la 22e MEU », a déclaré le lieutenant-colonel Christopher Myette, officier exécutif de la 22e unité expéditionnaire des Marines. « Au cours d’African Lion, la MEU aura l’occasion d’exercer un certain nombre de nos compétences de base alors que nous nous entraînons côte à côte avec nos partenaires tunisiens pour promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région. »

Les groupes prêts pour les opérations amphibies et les forces opérationnelles amphibies plus importantes offrent aux commandants militaires un large éventail de capacités flexibles, notamment les opérations de sécurité maritime, la projection de puissance expéditionnaire, les opérations de frappe, la présence navale avancée, la réponse aux crises, le contrôle des mers, la dissuasion, la lutte contre le terrorisme, les opérations d’information, la coopération en matière de sécurité et la lutte contre la prolifération, ainsi que l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe.

Les marines africaines et euro-atlantiques partagent une myriade d’intérêts sécuritaires en mer Méditerranée. L’U.S. Naval Forces Africa s’engage à travailler aux côtés de ses alliés et partenaires nord-africains et euro-atlantiques pour aider à améliorer la sécurité maritime dans le sud de la Méditerranée.

Depuis plus de 80 ans, le NAVEUR-NAVAF a forgé des relations stratégiques avec ses alliés et partenaires, en s’appuyant sur une base de valeurs partagées pour préserver la sécurité et la stabilité.

Basé à Naples, en Italie, le NAVEUR-NAVAF assure le fonctionnement des forces navales américaines dans les zones de responsabilité de l’U.S. European Command (USEUCOM) et de l’USAFRICOM. La Sixième Flotte des États-Unis est affectée en permanence au NAVEUR-NAVAF et emploie des forces maritimes dans tout le spectre des opérations interarmées et navales.