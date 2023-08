Des cadres bancaires interdits de voyage

Radio Mosaïque FM a rapporté, mercredi 2 août, tard dans la soirée que le Parquet auprès du Pôle judiciaire économique et financier a ordonné une interdiction de voyage contre 12 cadres bancaires, en exercice et retraités, dans le cadre d’une affaire d’octroi de crédit n’ayant pas respecté les procédures légales.



Il est à noter que le Parquet avait ordonné la garde à vue de l’ancien PDG d’une banque publique et d’un homme d’affaires travaillant dans le secteur de l’emballage et du conditionnement de l’huile et ce, dans le cadre de cette même affaire.

