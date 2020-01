Des dattes à l’électricité. Un jeune tunisien remporte un marché de 15 MUSD à Bangui

Clarke Energy a annoncé depuis novembre dernier, qu’elle fournira quatre groupes électrogènes à la société tunisienne Tragedel pour alimenter le réseau électrique de la République centrafricaine. Le projet qui améliorera de facto les conditions de vie de la population centre-africaine qui subit quotidiennement des coupures de courant pendant plusieurs heures, est le fait d’un jeune tunisien de 30 ans, Kamel Charfeddine originaire du Sud de Douz et dont les parents ont une entreprise de commercialisation des dattes.

Père et fils ont créé une entreprise d’électricité et qui travaille pour le compte de la Steg et qui fait des mises en place de mini-installations à base de groupes électrogènes. Le père a ensuite envoyé son fils Kamel faire ses études d’engineering au Canada. Il rentre en Tunisie en 2016 et décide de créer Tragdel International avec un capital de 600 millions de DT fournis par sa famille. Apres un séjour prolongé de 3 mois à Bangui en République Centre Afrique, il décroche son premier marché à l’international avec 15 millions USD.