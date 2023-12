Des entreprises économiques à l’article de la  mort clinique

Les petites et moyennes entreprises (PME) en Tunisie dont toujours en proie à d’énormes difficultés, entraînant la fermeture d’environ 38 mille entreprises par an, selon le président de l’Organisation nationale des entrepreneurs, Yassine Kouia.

« Après la crise du Covid-19, nous espérions sauver le secteur privé, d’autant plus que les lignes de financement pour les petites et moyennes entreprises ont été suivies, ainsi que les promesses des décideurs de sauver ce type d’entreprises, qui représentent 50% du tissu économique, mais les fonds ont été dirigés vers les grandes entreprises qui n’ont pas besoin d’aide », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les mesures précédemment approuvées en faveur de ce type d’établissement, il a indiqué qu’elles n’étaient pas au niveau requis en raison de l’erreur de calcul de la crise par les décideurs.

Kouia a déclaré que les chefs d’entreprise avaient précédemment appelé à un contrôle de tous les fonds déboursés sous le titre de la relance des petites et moyennes entreprises, et « nous avons exigé un audit des fonds alloués aux entreprises et des précisions sur leur sort des fonds », a-t-il dit.

Entreprises en situation critique

S’exprimant sur la situation actuelle des petites et moyennes entreprises, le président de l’Organisation des entrepreneurs a confirmé que de nombreuses entreprises sont entrées dans un état de mort clinique, en particulier à la lumière de l’état d’incertitude qu’elles traversent, soulignant que la plupart d’entre elles vivent dans une situation catastrophique en raison de leurs dettes élevées auprès des institutions financières et bancaires.

Dans le même contexte, il a cependant reconnu que certaines ont été en mesure de surmonter la crise relativement en changeant la nature de leurs activités et en trouvant d’autres sources de financement.

Des chiffres et des statistiques récents indiquent que 89 50 entreprises classées par la Banque centrale n’ont pas le droit d’emprunter, sans compter qu’un grand nombre d’entreprises actives dans de nombreux secteurs sont au bord de la faillite, comme celle de l’artisanat , les cafés et les restaurants, ainsi que le secteur du cuir et de la chaussure, et le secteur de la construction et de la sous-traitance.

Il a souligné que seulement 12 % des PME connaissent une reprise et ont pu sortir de la crise, tandis que 18 % ont fermé définitivement leurs portes.

Droit financier

En réponse à une question concernant les mesures incluses dans le projet de loi de finances 2024, Kouia a confirmé que les chefs d’entreprise ont exprimé leur mécontentement face au manque de clarté quant à l’idée de redresser les petites et moyennes entreprises et de les sortir de la situation critique qu’elles traversent.

Il a estimé qu’ils sont aujourd’hui en conflit avec des systèmes injustes, notamment bancaires et fiscaux, dénonçant l’adoption de mesures fiscales basées sur l’augmentation des impôts au moment même où les entreprises connaissent de grandes difficultés.

Il est à noter que le projet de loi de finances pour l’année 2024 prévoit l’attribution de deux lignes de prêts, d’une valeur de 10 millions de dinars chacune, au profit des petites et moyennes entreprises sous forme de prêts à rembourser à moyen et long terme.