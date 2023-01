Des indicateurs prometteurs, selon me dernier communiqué de Tunisair

Selon le dernier communiqué, publié sur page facebook, au cours de l’année 2022, Tunisair a réussi, malgré les difficultés, à enregistrer des indicateurs prometteurs et des résultats positifs. Ceci, après avoir pris un certain nombre de mesures et de décisions, notamment le renforcement de sa flotte avec quatre nouveaux avions qu’elle a reçus successivement au cours des mois de décembre 2021, février, octobre et décembre 2022. Elle s’attend aussi, à ce que le cinquième avion soit reçu au cours du premier semestre de l’année 2023 en cours, ce qui constitue un véritable soutien à la flotte de la compagnie, dont l’exploitation s’inscrit dans le cadre du plan de renouvellement précédemment annoncé.

Au cours de la période allant de début janvier au 31 décembre 2022, la compagnie a connu un taux de mobilisation global de 74,5% contre 66,2% au cours de la même période en 2021, soit une hausse de 8,3 points.

Le trafic commercial a également enregistré une augmentation du nombre de passagers de 2.171.341 passagers par rapport à 1.097.676 au cours de la même période de 2021, soit une augmentation de 97,8%, atteignant 1073665 passagers, et de 117,7% en 2020, soit une augmentation de 1174097 passagers.

En ce qui concerne les indicateurs d’activité commerciale des principaux marchés de Tunisair, par répartition géographique et en termes de mouvements réguliers sur l’ensemble de l’année 2022, les pays européens avec 71,5% de trafic passagers en 2022 ont enregistré environ 1552296 passagers, l’Amérique du Nord (Montréal Canada) 41 947 passagers, les pays du Maghreb et d’Afrique 359496 passagers, et les pays du Moyen-Orient qui représentent 10% du trafic passagers en 2022.

Le trafic passagers a également affiché une augmentation de 5,7 à 2% par rapport à la même période en 2021, passant de 138 909 à 174 630 passagers.