Transport aérien: Zaafrani appelle à bien préparer la flotte aérienne à la saison estivale 2024

La ministre de l’Equipement et de l’habitat chargée de la gestion du ministère du Transport, Sarra Zaafrani a appelé, lors d’une séance de travail tenue en présence du PDG du Groupe TUNISAIR, à bien préparer la flotte aérienne à la saison estivale et touristique 2024.

Elle a recommandé à cet effet, de mettre en place une cellule de veille et de suivi pour assurer la régularité des vols, notamment durant la période de pointe et intervenir d’urgence lors d’éventuels incidents, indique un communiqué du ministère du Transport.

La ministre a aussi recommandé une bonne préparation logistique et technique pour la prochaine saison, soulignant la nécessité de rendre des services de qualité aux Tunisiens résidant à l’étranger et aux touristes.

