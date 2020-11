Des nuages et pluies éparses localement orageuses

Le temps, ce samedi, 28 novembre 2020, est passagèrement nuageux et les nuages seront parfois intenses sur le nord et localement sur le centre avec pluies éparses et localement orageuses.

Le vent soufflera de Sud-ouest fort de 50 à 70 Km/h près des côtes, sur les hauteurs et dans le Sud, accompagné de tourbillons de sable. La vitesse du vent sera relativement forte de 40 à 50 Km/h sur le reste des régions.

La mer sera houleuse à très agitée et les températures seront stationnaires avec des maximales comprises entre 16 et 20 degrés avoisinant 14 degrés dans les hauteurs et atteignant localement 23 degrés dans le sud.