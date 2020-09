Des nuages partout avec quelques pluies sur l’Ouest

Le temps sera, samedi, localement brumeux sur les côtes Est le matin puis ciel nuageux sur l’ensemble du pays et les nuages seront progressivement abondants l’après -midi sur les hauteurs ouest avec l’apparition des cellules orageuses localement accompagnées de quelques pluies, d’après l’institut National de la Métrologie (INM).

Le vent de secteur Sud sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud faible à modéré de 15 à 30 Km/h et la mer sera houleuse.

Les températures seront stationnaires et les maximales se situeront, entre 30 et 34 degrés dans les régions côtières, entre 34 et 38 degrés à l’intérieur du pays et voisines de 40 degrés sur le Sud- ouest .