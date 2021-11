Des pluies éparses sont attendues, vendredi, sur les régions du nord, du centre et localement du sud. Ces précipitations seront accompagnées de cellules orageuses durant la nuit sur les régions ouest du pays.Les températures seront en baisse et les maximales se situeront entre 18 et 23 degrés sur le nord et le centre et entre 21 et 26 degrés sur le sud, pour atteindre les 34 degrés sur l’extrême sud.Le vent sera modéré, avec une vitesse de l’ordre de 40 km/h près des cotes nord.

