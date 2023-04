Des poursuites judiciaires contre les propagateurs de fausses nouvelles sur le convoyage des détenus

L’Instance générale des prisons et de la rééducation engagera des poursuites judiciaires contre quiconque propage de fausses nouvelles et calomnie après les nouvelles successives sur les mauvais traitements infligés aux détenus dans l’affaire dite de « complot contre la sûreté de l’État » et leur convoyage dans des conditions indécentes, a annoncé, samedi son porte-parole officiel, Ramzi Kouki.

Dans une déclaration à Mosaïque fm, il a catégoriquement nié les mauvais traitements infligés à certains détenus, expliquant que les conditions de dépôt sont normales et conformes aux normes internationales en vigueur et aux exigences des droits de l’homme.