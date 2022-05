Des protestataires bloquent une usine de lait à Mahdia

La centrale laitière de Mahdia, connaît depuis lundi un blocage dû à l’interdiction d’accès et de sortie du site par environ 300 éleveurs laitiers, qui protestent contre la récente hausse des prix des aliments pour animaux, qui est de l’ordre de 300 dinars la tonne. Les protestataires, en empêchant les travailleurs et tous les moyens de transport d’y entrer et d’en sortir, ont gravement perturbé la collecte, la transformation et la distribution du lait et de tous les produits Vitalait.

