Des rafales de vents sur le Sud- Ouest du pays

L’Institut National de la Météorologie (INM) a mis en garde contre des rafales de vents qui provoqueront, cet après midi, des phénomènes de sables sur le Sud-ouest du pays avec une baisse de la vision au dessous de 1000 mètres. La même situation concernera le reste des régions qui vont connaitre des vents forts à très forts.

- Publicité-

L’INM a signalé dans son bulletin spécial que les conditions climatiques seront favorables à des rafales de vents sur le nord dont la vitesse oscillera entre 50 et 70 km/h et atteindront les 90 km/h surtout dans les régions côtières et sur les hauteurs.

La même source prévoit une baisse progressive de la vitesse des vents à partir de jeudi 3 février 2022.

Les gouvernorats de Nabeul, Béja, Jendouba, Mahdia et Kasserine ont enregistré au cours des dernières 24h, la chute de quelques pluies oscillant ente 1 millimètre et 5 millimètres alors que le gouvernorat de Monastir a connu des chutes de grêles.