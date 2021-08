Des responsables au ministère de l’Economie, des finances et de l’appui à l’investissement démis de leurs fonctions

Le président de l’Instance Tunisienne de l’Investissement (TIA), Belghith Ben Soltane, la directrice générale de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Bouthaina Ben Yaghlane et le directeur général des impôts, Sami Zouibdi viennent d’être démis de leurs fonctions, a annoncé le ministère de l’Economie, des finances et de l’appui à l’investissement.

Le ministère a ajouté, dans un communiqué publié mercredi, qu’il a été également décidé de démettre les chargés de mission au cabinet du ministère de l’Economie, des finances et de l’appui à l’investissement, Mohamed Kraiem Marzouk, Mohamed Ali Aziza ET Mohamed Ouahada, de leurs fonctions.

Il n’a cependant, pas préciser la date ou les identités des personnes appelées à remplacer les responsables démis de leurs fonctions.