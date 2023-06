Des réunions B2B entre exportateurs tunisiens et libyens

Le Centre libyen de promotion des exportations (LEPC) a annoncé son intention d’organiser des réunions d’affaires bilatérales entre les entreprises libyennes et tunisiennes spécialisées dans les produits agricoles, marins et alimentaires les 19 et 20 juin à Tunis.

Ces réunions s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme exécutif du protocole d’accord entre le Centre libyen de promotion des exportations et le Centre de promotion des exportations de la Tunisie (CEPEX).

Le LEPC a indiqué que la priorité de participation sera accordée aux startups souhaitant développer des systèmes d’emballage, rechercher des marchés étrangers pour leurs produits et établir des partenariats avec des entreprises tunisiennes dans leur domaine d’activité.