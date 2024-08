Les températures seront, jeudi matin, en légère hausse. Les maximales varieront entre 34 et 38 degrés dans les zones côtières et entre 39 et 45 degrés dans le reste des régions avec l’apparition de sirocco.

La mer sera peu agitée. Le vent soufflera de secteur Sud, s’orientant l’après-midi vers le secteur Est, faible à modéré . Le ciel sera dégagé à peu nuageux sur l’ensemble du pays