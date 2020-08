Des températures plus caniculaires, samedi

Les températures sont toujours en hausse ce samedi avec coups de sirocco. Les maximales varieront entre 38°c et 44°c.

Vents faibles à modérés. Leur vitesse atteindra 40 km/h près des côtes du nord, à partir de l’après-midi.

Mer peu agitée à agitée dans le nord. La baignade demeure possible mais la vigilance est de mise dans les côtes de Bizerte, Tunis, Tabarka et Zouaraa.