Le temps sera aujourd’hui, dimanche, stable avec quelques passages nuageux accompagnés de quelques cellules orageuses l’après -midi sur les gouvernorats de Kasserine et Sidi Bouzid.

Les températures stationnaires. Les maximales oscilleront entre 22°C et 26°c dans les zones côtières. Elles varieront entre 27°C et 32°c ailleurs.

Vents modérés. Leur vitesse maximale atteindra 30km/h et mer peu agitée, agitée l’après-midi à Tabarka et Nefza.