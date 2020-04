Des Tunisiens bloqués en Asie et aux USA seront rapatriés à bord d’avions militaires

Le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray, a indiqué que des discussions sont en cours avec plusieurs pays, en particulier avec l’Espagne, l’Allemagne et les États-Unis d’Amérique, pour examiner la possibilité d’organiser le retour de Tunisiens à bord d’avions appartenant à leurs compagnies aériennes.

Le ministre a, en outre, évoqué la possibilité de mobiliser des avions militaires pour rapatrier des Tunisiens encore bloqués dans des pays d’Asie et aux États-Unis.

Il s’exprimait, jeudi, devant les députés de l’Assemblée des représentants du peuple, au cours d’une séance de dialogue avec le gouvernement.

Il a, en outre, fait savoir que opérations de rapatriement de ressortissants tunisiens résidant dans des pays du Golfe ont été organisées. Des sportifs tunisiens et des salariés, dont les contrats de travail ont été résiliés, ont ainsi pu rentrer en Tunisie.

Par ailleurs et concernant le dossier des Tunisiens en Libye, Noureddine Erray a indiqué que le nombre de ressortissants tunisiens souhaitant rentrer au pays a augmenté surtout après la décision d’instaurer le confinement total.

C’est pourquoi, a-t-il expliqué, des locaux seront aménagés pour les accueillir afin de préserver leur dignité et éviter que ne se reproduise le scénario des derniers jours.