Détente sur le marché du sucre, dès la semaine prochaine

La crise de l’approvisionnement en sucre s’atténuera, à partir de la semaine prochaine, a assuré le président de la Chambre syndicale nationale des grandes surfaces, Hédi Bakour, soulignant que le stock est suffisant pour trois mois.

Il a ajouté sur Shems FM que le ministère du Commerce a réagi à la pénurie en accélérant l’approvisionnement qui connaîtra une percée à partir de la semaine prochaine.

Ila fait également état d’une pénurie de beurre et d’une crise d’eaux minérales, expliquant que cette dernière est due au manque d’un stock suffisant pour la période estivale et à la forte consommation ainsi qu’à l’insuffisance de stock chez les commerçants et les industriels.