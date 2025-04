Détournement de fonds: La prison pour 3 employés bancaires

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a prononcé des peines de prison allant de 5 à 11 ans à l’encontre de trois employés d’un établissement bancaire situé dans la zone du Lac, à la capitale, selon mosaique fm.

Ces derniers ont détourné d’importantes sommes d’argent en plusieurs étapes, qu’ils ont ensuite transférées vers leurs comptes personnels.

Selon le dossier de l’affaire, le montant détourné dépasse les 60 000 dinars. Les employés ont été inculpés pour trahison qualifiée, constitution et participation à une entente en vue d’attenter aux biens et aux personnes, ainsi que pour détention et usage de documents falsifiés.