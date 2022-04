Deux hôtels, à Tunis et Sfax, rejoignent le Brand Radisson

Radisson Hotel Group poursuit son ambitieux plan de croissance et de développement en Afrique avec cinq nouvelles signatures d’hôtels conclues à ce jour sur le continent cette année, ajoutant près de 600 chambres à son portefeuille africain. En 2022, le Groupe vise à ajouter plus d’une dizaine d’hôtels, atteignant ainsi plus de 100 hôtels en exploitation et en développement sur le continent.



En 2021, Radisson Hotel Group a établi un record avec 14 signatures d’hôtels dans des pays comme le Maroc, Djibouti, le Ghana et la Zambie, ajoutant plus de 2 500 chambres à son portefeuille africain. La croissance considérable du Groupe est alignée sur son objectif 2025 d’atteindre plus de 150 propriétés à travers l’Afrique, contre près de 100 hôtels aujourd’hui.



Les cinq nouvelles signatures d’hôtels au premier trimestre 2022 s’étendent à travers le continent, de l’Éthiopie et du Sénégal à la Tunisie et au Ghana. Ces établissements illustrent également l’ensemble du portefeuille de marques du Groupe, de la marque haut de gamme à croissance rapide Radisson à la toute nouvelle marque de conversion du Groupe, Radisson Individuals.

En Tunisie, c’est l’ancien Plaza Hotel Sfax qui rejoint la chaîne Radisson, et sera le premier et le seul hôtel haut de gamme de marque internationale de la ville. L’hôtel La Maison Blanche Tunis, sera aussi membre de Radisson Individuals. Cet hôtel indépendant à Tunis fera l’objet d’une rénovation complète avant de rouvrir ses portes en janvier 2023.

« L’Afrique demeure pour nous une priorité. Nous restons déterminés à libérer son potentiel et à soutenir ses habitants avec les nombreuses créations d’emplois auxquelles nous contribuons à travers le continent. En 2022, nous visons à ajouter une douzaine d’hôtels à notre portefeuille à travers le continent, dépassant ainsi la barre des 100 hôtels en exploitation et en développement avec un objectif de 150 hôtels d’ici 2025 », a déclaré Elie Younes, Vice-président exécutif et Directeur du développement mondial.

« Notre ambition est de poursuivre notre croissance sur les marchés sur lesquels nous opérons déjà et de pénétrer de nouveaux marchés avec nos marques phares. Forts de notre solide portefeuille d’hôtels urbains, nous nous concentrons sur les destinations de villégiature et élargissons notre présence sur de nouveaux marchés stratégiques. En plus d’ouvrir nos trois premiers hôtels à Madagascar plus tôt cette année, nous ouvrirons des hôtels au Soudan du Sud, à Djibouti, aux chutes Victoria et au Ghana. Les conversions resteront une priorité et nous continuerons d’innover dans notre approche commerciale avec des solutions pertinentes et sur mesure pour nous adapter aux conditions changeantes du marché », a déclaré Ramsay Rankoussi, Vice-président, Développement, Afrique et Turquie chez Radisson Hotel Group.

Radisson Hotel Group est l’un des plus grands groupes hôteliers au monde, avec neuf marques distinctes et plus de 1 600 hôtels en activité ou en développement dans 120 pays. Le portefeuille du Radisson Hotel Group comprend Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson et prizeotel réunis sous la marque ombrelle commerciale Radisson Hotels.