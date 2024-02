2.000 diplômés Tunisiens seront recrutés en Italie dans le domaine du Bâtiment

L’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alexandro Prunas, a indiqué que 2000 diplômés tunisiens du système tunisien de la formation professionnelle seront recrutés dans les domaines du Batiment et des travaux publics au cours de la période 2024-2026, dans le cadre de l’activation de l’accord-cadre sur l’insertion professionnelle des jeunes tunisiens dans le domaine de la construction en Italie, Selon un communiqué publié par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Lors de sa participation hier jeudi à la cérémonie de remise des diplômes à 38 jeunes formés en langue et civilisation italienne et dans le domaine de sécurité, au Centre sectoriel de formation en batiment et annexes à Tunis, Prunas a indiqué que la réussite de ce projet pilote facilitera le recrutement davantage de compétences tunisiennes dans le tissu économique italien dans de nombreux domaines, vecteurs d’emplois et à haute valeur ajoutée.

Il convient de rappeler que l’accord-cadre sur l’insertion professionnelle des jeunes tunisiens dans le domaine de la construction et du Batiment en Italie, conclu entre l’Agence nationale pour l’Emploi et Travail Indépendant (ANETI), l’Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle (ATFP) et l’Association Italienne des entrepreneurs en Batiment (ANCE) a été signé à Tunis le 31 octobre 2023.