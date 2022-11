Deux ministres au chevet du tourisme saharien

C’est en présence du ministre du tourisme, du ministre de l’économie et de la planification, et du directeur chargé du tourisme saharien à l’ONTT, que se tenait aujourd’hui mercredi 9 novembre 2022 à Tunis une conférence sur le développement du tourisme saharien et oasien. Une conférence organisée par le programme européen « Tounes Wijhatouna », traduisez « Tunisie notre destination », qui a été rehaussée par la présence de deux ministres, celui du développement économique Samir Saïed et celui du tourisme Mohamed Moez Belhassine.

Le programme est Financé entre autres par la GIZ et l’ONUDI, et promet un tourisme durable. Il tend à renforcer les chaînes de valeurs de l’artisanat et du design en Tunisie, qui vise à soutenir la compétitivité du secteur de l’artisanat et du design, afin d’assurer une montée en gamme des produits et l’accès aux marchés nationaux et internationaux.