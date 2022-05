Dialogue national et élections : Amine Mahfoudh donne des précisions

Le professeur de droit constitutionnel Amine Mahfoudh a affirmé qu’il n ya pas un « projet préparé au préalable » relatif aux recommandations du dialogue national, assurant que ces recommandations seront élaborées par les parties concernées par le dialogue et le président de la République.

« Les positions de toutes les parties qui prendront part au dialogue national seront prises en considération », a-t-il assuré jeudi, dans une déclartion à l’agence TAP.

Mahfoudh a souligné que le sort des recommandations sera déterminé par le peuple qui votera par oui ou non.

Il a rappelé, dans ce contexte, que le président Saïed avait annoncé la création d’une commission composée de deux organes pour préparer au mieux l’instauration d’un nouvelle République. « Le premier organe constitue le cadre du dialogue national qui réunit les représentants des organisations nationales et des partis politiques alors que le deuxième sera chargé de l’élaboration juridique des recommandations », a-t-il précisé.

S’agissant des délais de convocation des électeurs et de la publication, au JORT, du texte du référendum, Mahfoudh a fait noter que la loi électorale en vigueur « ne sera pas appliquée », mettant l’accent sur la nécessité d’élaborer une nouvelle loi électorale qui réglemente le référendum, prévu le 25 juillet 2022.

Pour rappel, le président de la République Kaïs Saïed avait annoncé, le 1er mai courant, la création d’une haute commission chargée de l’organisation du dialogue national qui exclut « les partis politiques, accusés d’être responsables de la crise politique et économique qui secoue le pays ».

Faisant parti du quartet du dialogue national, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a réaffirmé, dans une déclaration publiée, vendredi 6 mai, son refus de tout dialogue « formel et conditionné qui contribue à la marginalisation des forces politiques et sociales », réitérant son appel à un dialogue réel, direct et vaste sans décisions préparées au préalable.