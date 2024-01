Diamant : Les prix baissent pour relancer la demande

Pour répondre à la baisse des prix des diamants taillés, due à la surproduction et à une faible demande ces derniers mois, le minier et numéro 1 mondial De Beers a baissé le prix de ses diamants bruts de 10 % lors de sa première vente de l’année. Une concession de plus faite aux acheteurs, en attendant que le marché redémarre, selon RFI.

La décision de De Beers reflète les difficultés du marché du diamant. L’Après-Covid a été marqué par un regain de la demande, en particulier aux États-Unis, le marché directeur pour la pierre précieuse. Résultat, les prix ont fortement augmenté en 2021 et 2022. Mais la période faste pour les diamantaires n’a pas duré. L’inflation est arrivée, alors que disparaissaient en même temps les chèques de soutien à la crise sanitaire envoyés à des millions de contribuables américains. Il n’en fallait pas plus pour voir l’appétit pour les diamants chuter.

Certaines catégories de pierres ont vu leur prix baisser de 20 à 25%. C’est le cas en particulier des diamants de moyenne ou faibles qualités. Ce contexte morose a poussé l’Inde, qui taille près de 85 % des pierres brutes, à ralentir son activité. En 2023, la filière indienne a acheté le minimum et écoulé ses stocks.

