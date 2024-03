Digitalisation : Une commission technique pour réviser les textes juridiques

Un conseil ministériel présidé, mercredi par le Chef du Gouvernement, Ahmed Hachani, consacré à l’examen des principaux piliers de digitalisation des services administratifs, a décidé la création d’une commission technique restreinte qui se chargera de la révision, dans les plus brefs délais, des principaux textes juridiques qui ne répondent plus à l’ère de numérisation.

Cette commission sera chargée également de la concrétisation de certaines propositions, dont l’adoption de l’identifiant unique du citoyen, la généralisation de la Plateforme Nationale d’Interopérabilité, de l’intégration des services destinés au citoyen dans le portail du citoyen et l’adoption des mécanismes communs dans tous les services administratifs électroniques, selon un communiqué de la Présidence du Gouvernement.

Le Chef du gouvernement a rappelé le rôle central de la digitalisation en termes de développement de l’administration et de ses services, soulignant la nécessité de conjuguer les efforts de tous les ministères, pour atteindre un stade avancé dans la numérisation des documents et l’amélioration des services mis à la disposition des citoyens

Le ministre des Technologie de la communication, Nizar Ben Néji a passé en revue la stratégie nationale de digitalisation et les fondements de base de la digitalisation des services administratifs

La réunion s’est tenue en présence des ministres de la Justice, Leila Jaffel, de l’Intérieur, Kamel Feki, des Affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, des Finances, Sihem Nemsia, de l’Economie et de la planification, Feriel Ouerghi, de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, de l’Education, Mohamed Ali Boughdiri, des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji et des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, Mohamed Rekik.