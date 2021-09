Dimanche prochain, 6ème journée nationale de vaccination intensive

Le ministère de la santé publique a annoncé que la journée de dimanche prochain 26 septembre 2021, aura lieu la sixième journée nationale de vaccination intensive contre le COVID19. Dans un communiqué, publié aujourd’hui mardi 21 septembre 2021, le ministère a indiqué, qu’au cours de cette journée, les personnes-cibles seront ceux âgés de 15 ans et plus, et qui ont reçu la première dose le 29 août dernier.

Des SMS seront envoyés aux concernés indiquant la date et le lieu de la vaccination. En cas de non réception d’un SMS, une invitation pourra être confirmée via l’espace citoyen. Des SMS seront également envoyés aux personnes enregistrées dans le système EVAX, afin de les convoquer pour recevoir la première dose.